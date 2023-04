Chi sarà il prossimo sindaco? Su RagusaOggi si potrà esprimere una preferenza

Ragusaoggi.it lancia un’interessante iniziativa per i lettori della provincia di Ragusa. Dalle ore 12 di oggi 20 aprile abbiamo introdotto la possibilità di esprimere la propria preferenza per i candidati sindaco delle città chiamate al voto amministrativo il 28 e 29 maggio 2023, ovvero Ragusa, Modica, Comiso e Acate.

COME ESPRIMERE UNA PREFERENZA



Questa iniziativa consente ai lettori di Ragusaoggi di partecipare attivamente al dibattito politico locale rispetto al proprio Comune di riferimento. Partecipare è facilissimo e lo si potrà fare direttamente dalla home page del nostro sito. Dopo aver scelto il Comune su cui si vuole esprimere la preferenza, i lettori potranno selezionare il candidato a sindaco che preferiscono. Per farlo, dovranno compilare i campi richiesti, compresa la propria mail, su cui arriverà un codice di verifica che permetterà di validare la preferenza. In questo modo si consentirà di poter contare su persone “reali”. Il sistema, inoltre, permetterà di votare solo una volta.

DA QUANDO SARA’ POSSIBILE ESPRIMERE UNA PREFERENZA



L’obiettivo di questa iniziativa è di coinvolgere i cittadini promuovendo l’importanza dell’impegno civico e della partecipazione attiva alla vita politica del proprio territorio. Inoltre, grazie alla pubblicazione online della sezione specifica in home page su Ragusaoggi, la partecipazione risulta facile e accessibile a tutti.

Questa opportunità è disponibile a partire dalle ore 12 di oggi, 20 aprile, e rappresenta un’occasione importante per tutti i lettori di Ragusaoggi di esprimere la loro preferenza in vista delle elezioni amministrative



La scelta dei rappresentanti politici è un momento cruciale per la vita democratica di una comunità. È importante che i cittadini siano informati e coinvolti in questo processo, al fine di garantire una maggiore rappresentatività e legittimità delle decisioni che verranno prese.

Il sindaco è infatti il rappresentante delle istituzioni nel territorio, e ha il compito di gestire le risorse pubbliche e di promuovere lo sviluppo economico e sociale della comunità. La scelta del candidato sindaco che meglio rappresenta le esigenze e i bisogni dei cittadini è dunque fondamentale per garantire una gestione efficiente e trasparente del territorio.