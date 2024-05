Chi maltratta l’ex compagna, chi la madre: violenza domestica, un vittoriese denunciato e uno arrestato

Maltrattava l’ex compagna e alla fine ha deciso di denunciarlo. i carabinieri hanno denunciato un vittoriese per maltrattamenti. La donna ha dichiarato di essere stata vittima delle violenze anche in presenza dei figli minori. L’ex compagno si è poi presentato alla stazione dei carabinieri con l’intento di parlare con lei ma è stato fermato. I carabinieri lo hanno denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Un altro vittoriese arrestato per maltrattamenti nei confronti della madre

Un altro caso di violenza domestica si è verificato sempre a Vittoria: è stato portato in carcere un altro vittoriese, C.S.C., accusato di reiterate violazioni nei confronti della madre. L’uomo era già sottoposto ai domiciliari.

L’Autorità Giudiziaria ha ritenuto necessario emettere il provvedimento restrittivo a tutela della madre dell’uomo, vittima delle sue condotte violente: era già stato destinatario del divieto di avviniamento ed era stato sottoposto ai domiciliari. E’ stato, infine, portato in carcere a Ragusa.

