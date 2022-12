Che fine hanno fatto i lavori per la realizzazione dell’Infopoint di Marina di Ragusa?

Lavori per la realizzazione dell’infopoint di Marina di Ragusa fermi al palo. Perche? Non si sa. Sta di fatto che l’infopoint di Piazza Malta è, inspiegabilmente, lasciato in stato di abbandono nonostante fra qualche mese si tornerà a parlare di stagione turistica.

La struttura, assolutamente non condivisa con i residenti della zona, da molti giudicata un obbrobrio, allo sconcio si aggiunge il mancato completamento che lascia un cantiere aperto in una zona centralissima di Marina.

Non solo non si sa niente dopo il veloce avvio dei lavori e il successivo fermo degli stessi, trapelano, ora, immagini di un progetto che sarebbe cambiato rispetto a quello mostrato, in un primo momento, dal sindaco.



Anche per l’impianto di via delle Sirene, il completamento della club house è fermo al palo.

Incredibilmente, Marina di Ragusa sembra che d’inverno venga totalmente dimenticata. Dimenticati i progetti per l’allargamento della parte pedonale della pista ciclabile del lungomare Bisani, come pure dimenticato è il progetto per i Canalotti di Punta Braccetto.

La denuncia arriva da Territorio di Marina di Ragusa.