Certificati medici falsi. Condannato medico. L’asp chiede 100.000 euro di risarcimento danni

Un medico psichiatra di 64 anni dipendente dell’ASP di Ragusa è stato condannato a 2 anni di reclusione, pena sospesa, per truffa e falsità ideologica. Il medico aveva redatto 14 certificati medici utilizzando la carta intestata dell’ASP di Ragusa, mentre le visite ai pazienti venivano effettuate nel suo studio privato. Nonostante ciò, l’imputato è stato assolto dall’accusa di concussione. Il processo è stato celebrato al tribunale di Ragusa con il rito abbreviato. L’imputato dovrà pagare una provvisionale di 5.000 euro all’ASP di Ragusa in attesa del procedimento civile, visto che l’azienda ospedaliera ha chiesto un risarcimento danni di 100.000 euro. L’indagine è stata avviata dai Carabinieri del nucleo antisofisticazione, che hanno scoperto la truffa ai danni del sistema sanitario nazionale commessa tra settembre 2018 e gennaio 2021. L’imputato aveva infranto il vincolo di esclusività con l’ASP, svolgendo lavoro professionale privato e dunque violando il vincolo di esclusività per cui l’azienda ospedaliera aveva versato al professionista 32.000 euro nel periodo preso in esame dalle indagini. Questa somma è stata sequestrata e ora confiscata.

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it