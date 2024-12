Cerca di nascondere cocaina appena vede Polizia, arrestato 44enne a Vittoria per spaccio

Durante un controllo mirato nel centro cittadino di Vittoria, gli agenti del Commissariato di Polizia hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 44 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento rientrava in un servizio volto al monitoraggio degli esercizi pubblici, alla sicurezza stradale e al contrasto di reati predatori e dello spaccio di droga, con particolare attenzione ai giovani.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili, è stato trovato in possesso di 20 involucri termosaldati contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 10,34 grammi, nascosti tra i suoi effetti personali.

Successivamente, la perquisizione nella sua abitazione ha portato al sequestro di un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e banconote di diverso taglio, per un totale di 555 euro, ritenute provento dell’attività illecita.

Dopo gli accertamenti di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Si tratta del secondo arresto per spaccio in meno di un mese per lo stesso individuo, già fermato l’11 novembre 2024. foto di repertorio

