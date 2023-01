Centro storico di Ragusa: adesso tagliano anche le gomme alle auto in sosta

Siamo nel centro storico di Ragusa, in via Ecce Homo, non troppo lontano dalla sede vescovile. Da tanto, troppo tempo, i residenti si lamentano del degrado delle vie principali del centro storico. Sono noti episodi di schiamazzi notturni, spaccio e ubriachezza.

L’ultimo episodio riguarda il taglio degli pneumatici alle auto in sosta in via Ecce Homo. La misura è colma perchè si tratta di chiari episodi di vandalismo e di sfregio che di certo non portano onore alla città di Ragusa che da sempre si è contraddistinta per un certo decoro.

A nulla sembrano valere gli interventi, fin’ora troppo blandi: controlli insufficienti e poche telecamere di video sorveglianza. E’ normale la preoccupazione dei residenti e anche di tutti coloro che quotidianamente si dirigono in centro per sbrigare questa o quell’incombenza. A che punto arriveremo?

La denuncia è stata effettuata da Ragusa in Movimento.