Nel pomeriggio di oggi, alcuni minori residenti al centro di prima accoglienza di Comiso hanno tentato di fuggire dalla struttura. Nonostante le avverse condizioni meteo in corso, gli agenti del reparto anti sommosse hanno impedito loro di allontanarsi. Tuttavia, durante l’evento, si sono verificati momenti di tensione e un agente ha riportato delle escoriazioni. La fuga è stata contenuta.

E’ importante ricordare che i minori non accompagnati hanno bisogno di un sistema di accoglienza che rispetti i loro diritti e che garantisca loro un ambiente sicuro e protetto. Inoltre, è fondamentale che le autorità preposte al controllo della struttura, garantiscano una gestione adeguata e una sorveglianza continua per evitare episodi simili in futuro. Ricerca fotografica Franco Assenza