Centro Commerciale Naturale in centro storico a Ragusa Superiore. Ci si riprova. Rilancio de “I Tre Ponti”

Oggi, presso la Sala Giunta del Comune di Ragusa, si è riunita l’Assemblea dei Soci del Centro Commerciale Naturale “I Tre Ponti”. Come molti ricorderanno, il CCN era stato costituito ed aveva operato nel Centro Storico di Ragusa circa 10 anni fa, per poi addormentarsi negli ultimi anni. Il recente ingresso nel CCN di un folto gruppo di imprenditori operanti nel Centro Storico, si pone come obiettivo il rilancio del quartiere, tutt’ora in gran parte inserito tra le aree tutelate dall’UNESCO e dalle enormi potenzialità.

NUOVO DIRETTIVO CON PRESIDENTE ELIO GUASTELLA

L’Assemblea ha preso atto delle dimissioni del Consiglio Direttivo in carica ed ha provveduto a nominarne uno nuovo presieduto da Elio Guastella, conosciuto e stimato dirigente d’azienda.

Il CCN “I Tre Ponti”, essendo un ampio collettore di risorse territoriali, ambisce a diventare un accreditato, costruttivo e propositivo interlocutore dei vari Enti, amministrazione Comunale in primis, per le varie iniziative e piani di sviluppo che si vorranno intraprendere nel Centro Storico di Ragusa.