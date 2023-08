Centro commerciale di Chiaramonte Gulfi: c’è il bando per i nuovi negozi

Un emporio, un’edicola – tabacchi, un bar – caffetteria, una pizzeria, una sala the, un supermercato, persino una parafarmacia ed un salone da parrucchiere per uomo e donna. Il Centro Commerciale di Chiaramonte diventerà un punto di riferimento e offrirà servizi importanti per il Villaggio Gulfi e per tutti gli abitanti delle popolose contrade di Chiaramonte Gulfi: Pezze, Giglia, Muti, Paraspola, Ganzeria, Morana, Donnagona, Piano Zacchi, Lago, Ponte.

Il comune ha pubblicato il bando per l’assegnazione degli spazi per gli esercizi commerciali. Il bando è stato emanato il 31 luglio e i richiedenti avranno trenta giorni di tempo per presentare le richieste al comune.

Nel centro commerciale ci sono 10 lotti: nove per piccoli negozi e uno destinato ad ospitare un supermercato. Vi sono inoltre degli spazi magazzini nel garage seminterrato, anch’essi suddivisi per i vari esercizi commerciali.

Ecco come saranno assegnati i lotti

Il regolamento ha individuato sei spazi da destinare ad altrettante attività. Lo “spazio 1” per caffetteria, sala the e pizzeria potrà utilizzare i lotti 9, 6 e 5. Il canone previsto è di 900 euro. Lo “Spazio 2” utilizzerà i lotti 7 e 8 e pagherà un canone di 750 euro; lo “spazio 3” sarà destinato ad un servizio di parrucchieria per uomo e donna, utilizzerà il lotto 1 e pagherà 375 euro al mese. Per la parafarmacia (“spazio 4”) sono stati previsti i lotti 3 e 4 e il costo del canone sarà 750 euro. Previsto anche un emporio (spazio 5) che potrà utilizzare il lotto 2, con un costo di 375 euro. Il locale più grande, destinato ad un supermercato, pagherà un canone di 3500 euro al mese.

I lotti saranno assegnati in concessione per nove anni, rinnovabili. Al momento dell’assegnazione sarà stilata anche una graduatoria che avrà valore triennale. Se alcuni spazi assegnati dovessero rendersi liberi per rinuncia o altro, per tre anni si potrà attingere alla graduatoria ed assegnare il lotto sulla base di essa.. Trascorsi i tre anni si dovrà indire un nuovo bando

Si va così verso una regolamentazione dello spazio commerciale. Il comune avrà l’onere della pulizia degli spazi esterni, del ritiro dei rifiuti e della manutenzione del verde. Gli assegnatari si occuperanno della gestione ordinaria e della pulizia degli spazi comuni e dei consumi di acqua, gas ed energia.

Il comune rinuncia alla vendita, ma incasserà il canone

Fino allo scorso anno, il Centro commerciale era destinato ad un destino diverso. L’amministrazione guidata da Sebastiano Gurrieri aveva deciso di venderlo per fare cassa. La nuova giunta, guidata da Mario Cutello, ha fatto una scelta diversa. Nonostante le difficoltà finanziarie dell’ente, si è optato per la concessione per garantire i servizi nella zona del Villaggio Gulfi che altrimenti resterebbero privi di ogni attività commerciale. Nel villaggio ci sono solo la palestra ed un locale provvisorio che funziona come sede della parrocchia.

Il comune incasserà 79.800 euro l’anno (6650 al mese) e ne destinerà una parte perla manutenzione dell’immobile.

Si è cercato di salvaguardare le attività finora esistenti: la caffetteria, pizzeria sala the, l’edicola tabacchi. In passato c’era anche un emporio rivendita di prodotti per giardini, poi chiuso. Le novità sono il salone da parrucchiere e la parafarmacia che pare abbiano già fatto registrare interesse da parte di possibili richiedenti.