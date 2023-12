Cento anni di sorrisi per Antonia Caruso, per tutti Donna Ninetta

Sorrisi, sorrisi, sorrisi. Sono quelli che hanno caratterizzato la vita di Antonia Caruso, la ragusana ce ha compiuto, qualche giorno fa, 100 anni. Una donna che in questo secolo di vita ha saputo sempre essere parte attiva della sua famiglia. Ninetta, come amici e parenti la chiamano, attorniata dai 3 figli, 7 nipoti e 5 pronipoti, la signora Antonina, ha festeggiato il raggiungimento di questo traguardo importante in ottima salute e in perfetta forma. Ha accompagnato nei sacrifici e nelle difficoltà il marito, che lavorava come artigiano della pietra. Lei, casalinga, si è dedicata alla famiglia, ai figli e adesso ai nipoti. Molto brava ancora oggi anche in cucina, famosa per i buoni profumi delle sue pietanze che inebriavano anche il pianerottolo di casa.

“Auguri sinceri per i suoi 100 anni di vita, di storia, di esperienza e ricordi”. Con questa frase, incisa su una targa, l’Amministrazione Comunale di Ragusa, rappresentata dall’assessore allo Sviluppo di Comunità Giovanni Iacono, ha voluto essere partecipe al centesimo compleanno della nostra concittadina Antonina Caruso. Auguri anche dalla redazione di Ragusaoggi.it