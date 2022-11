Celebrazione del 4 novembre. Una sobria cerimonia al Monumenti dei caduti

Modica ha celebrato la ricorrenza del 4 novembre festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con una sobria ma significativa cerimonia in Piazza Monumento alla presenza del Commissario Straordinario, Dott.ssa Domenica Ficano, che ha deposto una corona d’alloro alla memoria dei Caduti della prima Guerra Mondiale, subito dopo un momento di raccoglimento sulle note del Silenzio d’ordinanza eseguito dal 1° Maestro della Banda musicale Città di Modica Belluardo Risadelli.

Alla cerimonia era presente il Presidente del Consiglio Comunale, Carmela Minioto, il Consigliere comunale Giovanni Spadaro, il Comandante dei Carabinieri Francesco Zangla, la Dirigente del Commissariato Eva Carpintieri, il Capitano della Guardia di Finanza, Francesco Sozzo, il comandante, la Polizia Locale Rosario Cannizzaro, l’Ispettore dei Vigili del Fuoco Luigi Sgarlata, l’Associazione Unuci (ufficiali in concedo d’Italia) e l’Associazione Vigili in congedo.

Desidero ringraziare la ditta Careno – ha dichiarato il Commissario Straordinario – che ha voluto donare per l’occasione la corona di alloro, tutte le Forze dell’Ordine presenti e quanti hanno voluto condividere questo importante momento per preservare la memoria storica di un popolo, quello italiano, che non deve mai dimenticare ciò che vissero i nostri nonni, i sacrifici fatti in nome della libertà.