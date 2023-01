Celebrati gli studenti meritevoli di Ragusa. Largo ai giovani

Nell’Auditorium del Centro Commerciale Culturale si è svolta una cerimonia per celebrare gli studenti che hanno conseguito il diploma di studi con il massimo dei voti nell’anno scolastico 2021/2022. Questa iniziativa del Consiglio comunale di Ragusa è stata una festa per i ragazzi premiati, che sono stati accolti come parte della comunità e si aspetta molto da loro e da tutte le nuove generazioni.

Alcuni di questi studenti hanno già iniziato a studiare in altre parti d’Italia e del mondo, ma il sindaco Peppe Cassì spera che possano tornare a casa per mettere a frutto le loro competenze. L’emigrazione giovanile è una delle principali criticità del territorio e per questo motivo è stata ampliata l’offerta universitaria e sono stati stretti legami tra il mondo della scuola e le aziende locali di eccellenza. Tuttavia, Cassì sottolinea che è importante che i giovani guardino alla loro terra con una prospettiva positiva, cogliendo le sue potenzialità e risorse piuttosto che i limiti.