C’è un luogo, tra mare e memoria, che racconta la bellezza

Una domenica per il mare, per i giovani, per la pace

Passeggiata della solidarietà dal Pisciotto a Costa di Carro: un luogo da amare

Camminare lungo uno dei tratti di costa più belli e suggestivi del territorio ibleo, con il mare come compagno e la solidarietà come guida. È lo spirito con cui, domenica 6 aprile 2025, si è svolta la seconda edizione della “Passeggiata della solidarietà. Dal Pisciotto a Costa di Carro: un luogo da amare”, organizzata dal Lions Club Scicli in collaborazione con Legambiente Scicli Kiafura e l’associazione Esplorambiente, in occasione della Giornata Internazionale del Mare.

Un’iniziativa che ha unito tutela dell’ambiente, valorizzazione del territorio e sostegno concreto ai giovani. L’obiettivo della raccolta fondi era infatti permettere a due brillanti studenti delle scuole superiori di Scicli di partecipare al programma internazionale “Campi e scambi giovanili Lions”, un’esperienza che offre l’opportunità di conoscere il mondo, aprirsi al dialogo tra culture e diventare veri e propri ambasciatori di pace.

Durante la passeggiata, i partecipanti sono stati guidati alla scoperta della storia della Fornace, tra aneddoti, racconti e memorie legate a questo luogo simbolico. Gli esperti di Esplorambiente hanno inoltre illustrato le peculiarità geologiche e ambientali del percorso, rendendo l’escursione un’occasione di apprendimento oltre che di condivisione.

Presente anche il sindaco di Scicli, Mario Marino, che ha voluto portare il saluto dell’amministrazione comunale, sottolineando il valore sociale e culturale dell’iniziativa.

A sostenere l’evento, contribuendo al suo successo, sono stati gli sponsor Agrisole, Margutta, Progetto Housing e Ferraro Immobiliare, realtà sempre attente e vicine alle attività che promuovono il bene comune.

Un evento ben riuscito anche grazie all’impegno della presidente del Lions Club Scicli, dott.ssa Eloisa Amarù, che ha fortemente creduto in questa iniziativa capace di intrecciare natura, educazione e solidarietà.

