Cava Ispica tra i primi posti nella classifica nazionale del FAI: la votazione è ancora aperta. Grande partecipazione alla visita guidata

Grande successo per la visita guidata a Cava Ispica, il sito archeologico che la città di Modica ha candidato come *Luogo del Cuore* FAI (Fondo Ambiente Italiano). Domenica mattina quasi 150 persone hanno partecipato all’evento gratuito promosso dal Comitato FAI *Abbi cura di Cava Ispica*, in collaborazione con AGT Ragusa (Associazione Guide Turistiche) e Archeoclub Ragusa.

La visita, condotta dall’archeologo *Giovanni Di Stefano*, docente di Archeologia presso l’Università di Roma Tor Vergata e l’Università della Calabria, ha permesso ai partecipanti di immergersi nella storia millenaria di Cava Ispica, tra necropoli preistoriche, insediamenti rupestri medievali e antiche chiese scavate nella roccia.

Di Stefano, noto per i suoi scavi archeologici nella contrada Baravitalla di Modica nel 1982 — che portarono alla luce la celebre *Tomba del Principe* e un villaggio dell’Età del Bronzo — ha annunciato che il prossimo 29 aprile presenterà a Palermo, a Palazzo dei Normanni, un volume dedicato a Cava Ispica. Il libro conterrà anche un contributo di *Paolo Orsi*, considerato il pioniere dell’archeologia moderna. *La candidatura a “Luogo del Cuore” e la votazione ancora aperta*

Grazie a un’intensa campagna di sensibilizzazione, Cava Ispica si è posizionata attualmente *ai primi posti della classifica nazionale del FAI*. L’obiettivo è ottenere il riconoscimento ufficiale come *Luogo del Cuore*, che potrebbe portare nuovi fondi e opportunità per la valorizzazione del sito.

Durante l’evento, molti visitatori hanno espresso il loro voto a sostegno della candidatura, sottoscrivendo le schede disponibili sul posto. È ancora possibile votare:

📍 *In presenza* nei musei e nei punti informativi di Modica, tra cui *Palazzo Grimaldi*. 📲 *Online* al link ufficiale del FAI: 👉 fondoambiente.it/luoghi/parco-regionale-cava-ispica?ldc *Un patrimonio storico da preservare*

La visita ha permesso di riscoprire alcune delle aree più suggestive di Cava Ispica, come:

– *La Larderia*, la più grande grotta sepolcrale della Sicilia. – *La Chiesa di San Nicola*, un’antica testimonianza di culto scavata nella roccia. – *Il Ginnasio*, con iscrizioni e sedili scolpiti che attestano la presenza greca.

Purtroppo, le *Grotte Cadute* non sono ancora accessibili al pubblico, ma l’area è oggetto di interventi di messa in sicurezza finanziati dalla Regione Sicilia, grazie a un emendamento alla Finanziaria regionale presentato dal parlamentare Abbate. *Un invito a sostenere Cava Ispica*

Il Comitato FAI *Abbi cura di Cava Ispica* invita tutti i cittadini e gli amanti del patrimonio storico a *votare e far votare*, per consentire a questo sito di ottenere il prestigioso riconoscimento del FAI. Ogni voto può fare la differenza per il futuro di questo tesoro archeologico, unico nel suo genere.

La votazione è ancora aperta: *Cava Ispica ha bisogno del supporto di tutti!*



