Catechesi del vescovo La Placa per l’Avvento. In programma quattro appuntamenti

Il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, rinnova l’appuntamento con la Catechesi per l’Avvento. Quattro gli incontri in calendario, uno per ogni vicariato. Il primo si terrà a Ragusa martedì 5 dicembre nella parrocchia Maria Ss. Nunziata; il giorno dopo sarà la basilica Maria Ss. Nunziata di Comiso ad ospitare la Catechesi. Gli altri due appuntamenti si terranno lunedì 11 dicembre nella basilica di San Giovanni Battista a Vittoria e giovedì 14 a Giarratana, per tutta la zona montana, in coincidenza con la visita pastorale. Tutti gli incontri avranno inizio alle 20.