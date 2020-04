Caso Rizzuto, Dipasquale scoppia in lacrime a "Non è l'Arena" di Giletti: "Il mio amico si poteva salvare" - Ragusa Oggi

Caso Rizzuto, Dipasquale scoppia in lacrime a “Non è l’Arena” di Giletti: “Il mio amico si poteva salvare”

Non si da pace l’onorevole Nello Dipasquale, intervistato ieri a “Non è l’Arena” di Massimo Giletti, programma andato in onda su La 7.

Sono tanti ancora i dubbi sul caso Rizzuto, l’ex Soprintendente di Ragusa morto per Covid-19. Dipasquale ripercorre quella terribile vicenda: “Sono venuto a conoscenza della sua malattia solo il 9 marzo, non volevano dirmelo per non farmi preoccupare”.

Poi, il mancato tampone in un primo momento perchè non considerato soggetto a rischio. Infine, i due tamponi effettuati il 9 e 11 marzo.

“Nel giro di 20 giorni la sua malattia si è aggravata. Quando è stato ricoverato aveva una polmonite grave e il giorno dopo è stato mandato in rianimazione. Sono convinto che se fosse stato ricoverato 10 giorni prima si sarebbe salavato”. Infine, aggiunge: “La Sicilia è l’isola che non c’è. E’ un posto meraviglioso, ma ho toccato con mano un sistema che non esiste”.