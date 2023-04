Casette per uccelli nella giornata della consapevolezza dell’autismo. FOTO

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo due importanti iniziative di sensibilizzazione proposte dall’Associazione “Raggio di Sole Onlus” presieduta dalla dottoressa Mariaconcetta Sciveres.

Oggi pomeriggio la sistema delle casette per gli uccelli realizzate dai ragazzi dell’associazione durante il laboratorio di falegnameria. Sono state allocate presso la Villa Margherita, con il supporto dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale.

La partecipazione dei Vigili del Fuoco ha trasformato l’iniziativa in un momento di solidarietà collettiva capace di generare altri beni relazionali sul nostro territorio.

Sempre oggi 2 aprile, la facciata del Comune e i principali monumenti della città sono stati illuminati di blu, colore simbolo della consapevolezza sull’autismo.

La Giornata del 2 aprile, istituita dall’ONU, mira a promuovere la conoscenza dell’autismo e la solidarietà verso le persone con autismo, spesso invisibili.

L’associazione ha invitato “le persone più sensibili a mettere all’occhiello un nastro blu e a mettere una lampada blu alla finestra”.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha accolto favorevolmente l’invito del Comune di Ragusa a collaborare alle iniziative di sensibilizzazione.

I Vigili del Fuoco hanno posizionato le casette per uccelli, realizzate dai ragazzi dell’associazione, su alcuni alberi dei giardini pubblici di Villa Margherita, allietando i presenti.

Nella serata, sensibili ai temi sociali come quello dell’autismo, hanno illuminato di blu il prospetto principale della sede centrale del Comando.

Le autorità e le associazioni ragusane hanno celebrato la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo con iniziative che hanno coinvolto la città, sensibilizzando la comunità su una tematica importante come l’autismo. Una giornata per promuovere la conoscenza e il sostegno alle persone con autismo e alle loro famiglie.