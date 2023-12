Cartelloni della protezione civile in giro per Ragusa: aiuterranno le persone in caso d’emergenza

In tutta la città di Ragusa saranno installati alcuni cartelli della protezione civile relativi alle aree di attesa sicura, di ricovero della popolazione e alle zone di ammassamento per i mezzi e i soccorritori nell’intero territorio comunale. A renderlo noto, l’assessore alla protezione civile Giovanni Iacono.

Tutte queste localizzazioni sono state individuate e indicate nel nuovo Piano Comunale di Protezione Civile, consultabile online sul portale dedicato alla Protezione Civile, raggiungibile dalla home page del sito istituzionale del Comune di Ragusa tramite il seguente link: https://www.comune.ragusa.it/it/page/piano-di-protezione-civile-parte-i-piano-generale.

LA SEGNALAZIONE

L’Assessore ha precisato che la segnaletica verrà integrata con i codici a barre per fornire ulteriori informazioni e agevolare l’accesso a dati di rilevanza in caso di emergenza. Parallelamente, sono in corso di sviluppo altre iniziative legate al piano di comunicazione sul rischio sismico. Si stanno creando applicazioni e software che, in situazioni di calamità o eventi avversi, permetteranno alle varie aree designate di gestire informazioni in modo interattivo con le centrali operative, garantendo così una migliore coordinazione e gestione delle emergenze.