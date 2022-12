Caro energia, 372 milioni per Comuni e aziende dalla Regione

Una pioggia di milioni su Comuni, province e aziende per combattere il caro energia. Sono 372 i milioni di euro stanziati grazie alle variazioni di bilancio approvate dalla Giunta di Governo e ieri dall’ARS che serviranno a combattere i rincari degli approvvigionamenti energetici. Nel dettaglio i fondi verranno così divisi: 48 milioni per i Comuni siciliani che inseriranno la variazione di bilancio entro il 31 dicembre 4 milioni per le ex province regionali 250 milioni per le aziende 70 milioni per il comparto agricolo

Se i Comuni conosceranno la prossima settimana le quote ripartite, per le aziende e le attività legate all’agricoltura bisognerà attendere la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato alle Attività Produttive (comunque entro fine anno) per conoscere le modalità di adesione e presentazione della domanda. A beneficiarne saranno le attività con sede in Sicilia registrate entro il primo febbraio 2021 che dimostreranno un aumento delle bollette energetiche rispetto allo scorso anno. Verrà rimborsata una percentuale pari al 30% dell’aumento dichiarato per un tetto massimo di 20 mila euro.

A darne notizia è l’Onorevole Ignazio Abbate che si dichiara soddisfatto per quanto prodotto dal Governo e in aula dalla maggioranza.

Rientrano tra i beneficiari le aziende che operano in svariati settori come Agricoltura, silvicoltura e pesca, estrazione di minerali da cave e miniere, attività manifatturiere, costruzioni, commercio all'ingrosso e al dettaglio, trasporto e magazzinaggio,trasporto di merci su strada e servizi di trasloco, magazzinaggio e custodia, gestione di centri di movimentazione merci, altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale, attività di servizi di alloggio e di ristorazione, servizi di informazione e comunicazione, attività professionali, scientifiche e tecniche, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, istruzione, attività artistiche, sportive, di intrattenimento e di divertimento, attività di organizzazioni associative, riparazione di computer e di beni di uso personale, altre attività di servizi alla persona.