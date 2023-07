Carmen Rotolo è la prima donna pozzallese comandante di nave

Carmen Rotolo è la prima donna pozzallese comandante di nave raggiungendo, così, il massimo titolo professionale della carriera marittima nel settore di coperta.

IL RICONOSCIMENTO DEL CAPITANO DI FREGATA STEFANIA MILIONE

Il riconoscimento le è stato assegnato oggi, 31 luglio, dal Capitano di Fregata Stefania Milione la quale si è congratulata per il grande obiettivo raggiunto: “La città di Pozzallo, per la posizione strategica che occupa nel Mediterraneo, vanta una secolare storia legata al mare – afferma il Comandante Milione – e lo dimostra l’ampio numero di marittimi iscritti in una comunità di circa ventimila abitanti.

Desidero pertanto esprimere al Comandante Rotolo i miei sentimenti di vivo compiacimento per l’obiettivo raggiunto con l’augurio di incontrare sempre venti favorevoli e mari calmi nel prosieguo della carriera”. Un momento significativo per la professione marittima e un importante passo avanti per l’uguaglianza di genere in un campo tradizionalmente dominato dagli uomini.