Carlo Blangiforti ed il suo ultimo romanzo sabato al “Mazzarelli ArtFestival”

“Un vento che passa, un’ombra, un niente” è il titolo dell’ultimo romanzo di Carlo Blangiforti, affermato ed apprezzato scrittore nativo di Mineo ma residente a Ragusa. La presentazione del libro, edito Abulafia, è in programma sabato alle 21.30 nella piazzetta Andrea Doria a Marina di Ragusa ed è uno degli appuntamenti in calendario nel “Mazzarelli ArtFestival”. A conversare con l’autore Angelo Aliquò.

“Tre racconti onirici, ma non sogni narrati, piuttosto esperienze che vengono vissute anche dal lettore che grazie ad una straordinaria e colta narrazione entra in un mondo a volte irreale con atmosfere che ne esaltano il carattere immaginario – scrive Angelo Aliquò in una sua recenzione – è evidente la conoscenza, da parte dell’autore, della letteratura russa, per il suo stile sanguigno e la vocazione alla giustizia civile. Ogni racconto è infatti una novella sociale che attraverso una prosa precisa, perfino nel dettaglio, ci fa appassionare a storie che Anton Čechov definiva ‘senza trama e senza finale, ma in cui si testimonia della vita e dei suoi mali. Carlo Blangiforti compie il prodigio di farci sentire presenti e protagonisti di ogni momento, di lasciarci compiere una esperienza di lettura forte come raramente capita anche ai lettori più esperti”.



