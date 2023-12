Carenze in alcuni presidi di Guardia medica della provincia di Ragusa. Arrivano gli incarichi. Al momento temporanei

Il provvedimento è un atto tampone. Ed è della Direzione strategica dell’Azienda sanitaria di Ragusa che per fronteggiare l’emergenza ricorre all’affidamento di incarichi temporanei a medici che svolgeranno le loro attività nelle sedi in cui c’è maggiore carenza di personale medico. In provincia, nell’ambito dell’Asp, sono diversi i posti vacanti per i quali sono in corso le procedure per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato. Nelle more, però, per evitare disagi e disservizi il Commissario straordinario Fabrizio Russo, il direttore sanitario Raffaele Elia ed il direttore amministrativo Salvatore Torrisi hanno deciso di “assegnare degli incarichi temporanei nei posti vacanti al fine di non creare disservizio nell’erogazione delle prestazioni di continuità assistenziale”. Il tutto nell’attesa che vengano conferiti gli incarichi a tempo indeterminato o in taluni casi fino al rientro del medico titolare da sostituire.

Quindici le sedi di Guardie mediche interessate all’assegnazione di professionisti con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Incarichi provvisori per tre mesi a 13 medici e due incarichi provvisori per sei mesi. Nel dettaglio. Ad Acate arrivano i medici Luca Ferdinando Scungio e Greta Spadola, a Chiaramonte Gulfi i medici Chiara Leggio e Federico Bennardo, a Frigintini i medici Alessandra Orofino, Gian Marco Iemmolo e Giuseppe Ammatuna, ad Ispica per 6 mesi il medico Vincenzo Muraglie, a Marina di Ragusa il medico Arber Balla, a Modica il medico Mario Picicuto, a Monterosso Almo il medico Antonio Galia, al presidio di Pezze la dottoressa Alessia Giglio, a Scicli la dottoressa Barbara Licitra, a Vittoria I posto i medici Fabiana Leto e Salvatore Scaduti, quest’ultimo con incarico di sei mesi. L’Azienda sanitaria iblea ha fatto ricorso a questa possibilità data dalla Regione seguendo una traccia di priorità fra i medici inseriti nella graduatoria regionale del 2022 e quelli abilitati successivamente al 1994 con una priorità per i medici residenti nel territorio dell’Asp Ragusa.