Carenze idriche a Vittoria. Il sindaco vuole occupare il serbatoio di via Fanti

Carenze idriche a Vittoria. Manca l’acqua in alcuni quartieri e si registrano difficoltà anche in alcune zone di Scoglitti, soprattutto nella parte alta dell’abitato. Il sindaco Francesco Aiello protesta nei confronti di Sicilaicque e minaccia di occupare il serbatoio principale nella zona della Madonna della Salute.

Siciliacque non ha aumentato la fornitura estiva prevista dagli accordi

Accade a causa della carenza idrica che si registra in tutta la regione e che a Vittoria ha anche delle peculiarità. La città riceve da Siciliacque una fornitura di 60 litri d’acqua al secondo, proveniente dai pozzi di contrada Mulinello, a Comiso. Un quantitativo che di solito viene accresciuto in estate, quando la fornitura aumenta di circa 10-15 litri.

Quest’anno questo non è accaduto, probabilmente a causa della ridotta capacità dei pozzi e la città soffre, anche se ciò è previsto dagli accordi sottoscritti 15 anni fa. Le difficoltà sono accresciute dal periodo particolare, quello della settimana che precede la festa patronale di San Giovanni, che si è conclusa ieri con la processione per le vie cittadine.

Problemi idrici in alcune zone di Scoglitti

In questo periodo, infatti, molti vittoriesi lasciano la città per trasferirsi nelle case estive di Scoglitti. Questo determina un aumento dei consumi legato anche alla necessità di ripulire gli appartamenti dove si andrà ad abitare.

La questione idrica è annosa e interessa da tempo la città di Vittoria, così come altre zone della Sicilia. Ma Vittoria dipende, per circa un terzo del suo fabbisogno, dai pozzi dui Molinello, che da poco più di 15 anni sono affidati alla gestione di Siciliacque. Il resto è garantito dai pozzi di passo Ippari (sempre in territorio di Comiso) e dai pozzi di Sciannacaporale, tra Chiaramonte Gulfi e Ragusa, a monte della ex sorgente di Cifali. E Sicilia Acque, gestita dal commissario straordinario Salvatore Cocina, è alle prese con numerosi problemi idrici anche in altri comuni e in altri territori. E molte scelte non sono indolori come quella che potrebbe privare gli agricoltori della risorsa idrica proveniente da Ragoleto.

Il sindaco Aiello è deciso a difendere la risorsa idrica della sua città, specie nel periodo estivo con i bisogni accresciuti di Scoglitti. È deciso a dare battaglia. E potrebbe farlo anche con una possibile protesta o occupazione dei pozzi di Madonna della Salute, che ha già preannunciato sui social.

