Capretta cade in un dirupo a Monterosso: salvata dai vigili del fuoco

Una capretta precipita in un dirupo ma per fortuna è stata salvata dai vigili del fuoco. L’episodio si è verificato ieri a Monterosso Almo, poco dopo mezzogiorno. A dare l’allarme è stato un pastore che aveva perso, appunto, una capra del suo gregge. La capra era rimasta viva e integra, per fortuna, nonostante fosse precipitata a 6 metri di profondità.

LA CAPRETTA E’ TORNATA AL LEGITTIMO PROPRIETARIO

Immeditamente, è intervenuto il personale dei vigili del fuoco specializzato in tecniche S.A.F. (speleo alpinistiche fluviali). Utilizzando le attrezzature in dotazione, il personale ha raggiunto la capretta che è stata salvata e restituita al legittimo proprietario.