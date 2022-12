Capodanno? Sarà all’insegna del sole e del caldo. Le previsioni

Sarà un capodanno all’insegna del sole e del caldo. L’anticiclone africano, accompagnato da aria calda in quota, dominerà la scena su gran parte del Mediterraneo.

Sia la fine del 2022, che l’inizio del 2023, dunque, saranno all’insegna del bel tempo in gran parte delle regioni d’Italia. Questa vasta area di alta pressione blocca perturbazioni e irruzioni di aria fredda. Faremo dunque i conti con temperature più elevate anche di 8-10°C rispetto alla media del periodo.



I giorni tra dicembre e gennaio, che di solito sono molto freddi, vedranno invece temperature simili a quelle primaverili e la giornata del 31 dicembre 2022, quindi per San Silvestro, ma anche per l’1 gennaio 2023, per Capodanno ci sarà un tempo soleggiato e molto mite, con picchi anche di 20°C durante il giorno in Sicilia, Calabria e Sardegna.