Caotica ed invivibile. Pozzallo intasata per la chiusura della circonvallazione

Attraversare Pozzallo è arduo sia per l’intensità del traffico che per il gran numero di veicoli in giro per le strade. Mezzi pesanti e mezzi leggeri rappresentano un “carico” che la città difficilmente sopporta. Da qui l’appello del sindaco Roberto Ammatuna “ad aprire subito al traffico veicolare la circonvallazione perchè è assolutamente insostenibile per le attività economiche la chiusura della tangenziale della zona industriale, che provoca anche grave pericolo per la pubblica incolumità, per l’attraversamento dei mezzi pesanti nel perimetro urbano della città. Stendiamo un velo pietoso nei confronti della Giunta regionale che ha cercato e cerca di utilizzare Pozzallo soltanto per racimolare consensi elettorali, ma il Libero Consorzio di Ragusa, con proprie risorse e senza perdere ulteriore tempo, così come ci si era impegnati nella riunione del 16 maggio scorso, deve intervenire per porre rimedio ad una situazione che penalizza Pozzallo in piena stagione estiva”.

Tre milioni e mezzo è la somma finanziata per intervenire sulle precarie condizioni del manto stradale e dei giunti del viadotto che sono causa di gravi incidenti stradali.

Oggi si parla di grande emergenza perchè il traffico pesante proveniente dall’autostrada Siracusa-Gela e destinato a raggiungere il porto e la zona occidentale della provincia, da Scicli a Vittoria, è deviato all’interno del centro abitato pozzallese. Emergenza che si potrebbe superare solo se si mettesse mano in maniera concreta a tutta una serie di lavori proprio nelle arterie esterne al centro abitato pozzallese. “Speriamo che si intervenga – afferma il sindaco Roberto Ammatuna – dopo la quantificazione delle spese necessarie si dia corso al progetto di messa in sicurezza della circonvallazione per riaprirla presto impegnando anche l’Assessorato regionale alle infrastrutture ad inserire il progetto dell’ammodernamento della strada provinciale 46 Pozzallo-Ispica nella programmazione dei fondi FSC, i fondi del programma sviluppo e coesione.

