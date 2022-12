“Cantus Novo” chiude “Ibla Classica International” il 29 dicembre al Duomo

Il concerto di chiusura della stagione concertistica “Ibla Classica International” si terrà nella chiesa madre di Ragusa Ibla, il Duomo di San Giorgio, il 29 dicembre alle 18:00. L’evento, organizzato dall’associazione A.Gi.Mus e diretto artisticamente da Giovanni Cultrera, vedrà l’esibizione dell’orchestra e del coro polifonico “Cantus Novo”, diretti da Giovanni Giaquinta.

La formazione, nata nel 2014, si è esibita in diverse occasioni culturali in Sicilia e in Italia e vanta un repertorio che spazia dalla musica moderna alla classica italiana ed europea. Giaquinta, esperto di musica da camera, concerti da solista e d’insieme, dirige anche la corale della Cattedrale di Ragusa e insegna Esecuzione e Interpretazione Flauto presso il Liceo Musicale “Verga” di Modica. Il concerto è sostenuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Siciliana e dal Comune di Ragusa, e gode della collaborazione di Qirat, Rc Collection, Club Ragusa Centro International Inner Wheel, Reale Mutua Agenzia di Ragusa e Peluso e Rosso di Sicilia. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 334 5387069 – 338 4339281, o inviare un’email a info@iblaclassica.it