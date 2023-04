Cannamara: periferia ma anche “cuore” di Donnalucata. Appello per manutenzione e servizi

Borgata nella borgata. Si può definire così Cannamara, popolosa appendice della frazione di Donnalucata a monte della frazione. Una zona ad espansione urbanistica non molto antica abitata da qualche centinaio di famiglie. Si è sentita sempre dimenticata questa parte della borgata sciclitana, come se per questa zona non esistessero attenzioni giuste per farla vivere nel decoro e nella sicurezza. La voce di questi abitante è stata sempre percepita da lontano come se fosse un quartiere fantasma.

Dopo gli incontri nelle borgate, stamattina sindaco ed assessore alle manutenzioni sono andati al quartiere di Cannamara

“E’ una prima tappa che tocca i quartieri – spiega Mario Marino – nelle prossime settimane andremo a Jungi e nei quartieri del centro storico sulla scia di un percorso di confronto sul territorio volto ad ascoltare le istanze dei cittadini. Ma è l’occasione per esporre le azioni amministrative in programma. Oggi, insieme all’assessore Enzo Giannone ed alla consigliera Deborah Iurato, abbiamo incontrato un gruppo di residenti. Molte le cose da fare per questo popoloso quartiere: dal decoro urbano alla manutenzione stradale, alla segnaletica orizzontale, alle riparazioni idriche e fognarie. Ci è stata chiesta la realizzazione di un’area giochi per bambini, così da poter dare a Cannamara un punto di aggregazione sociale per le famiglie. Vedremo di concretizzare questo punto e tanti altri – conclude il primo cittadino – questo percorso di ricostruzione del legame tra l’ente e il singolo cittadino è stato il primo punto del nostro programma elettorale e continuerà ad essere il principio cardine della nostra azione politica e amministrativa. Lo dobbiamo alla città”.

Nei pressi di Cannamara una pista di atletica che reclama attenzione.

E’ di proprietà del Libero Consorzio comunale di Ragusa e da anni viene reclamata nella completa fruizione. Sarebbe un punto di coesione sociale e di interesse sportivo. Ma la troppa indifferenza è un punto sul quale da tempo si chiede giustizia. L’ipotesi di un’acquisizione da parte di privati dell’intera area sportiva è rimasta sulla carta. Ma sarebbe ora, per dare respiro al quartiere di Cannamara ed alla borgata di Donnalucata, che si guardasse con attenzione a questa ipotesi di cessione a privati.