Campionati regionali di corsa campestre nel Parco di Serra San Bartolo a Vittoria

Campionati regionali di corsa campestre nel Parco di Serra San Bartolo a Vittoria. Hanno partecipato circa 270 studenti degli Istituti secondari di primo e secondo grado delle nove province siciliane. Gli studenti erano divisi e hanno gareggiato nelle varie categorie: cadetti, Allievi e Dir, maschili e femminili.

Le gare si sono svolte ieri alla presenza del consigliere comunale delegato per le Politiche sportive, Fabio Prelati, del coordinatore regionale dell’Ufficio di Educazione fisica, Giovanni Caramazza, dei referenti provincial dell’Ufficio scolastico regionale e del senatore Salvo Sallemi. Per la premiazione era presente anche il sindaco Francesco Aiello.

Presenti le delegazioni delle nove province siciliane che hanno preso parte alle gare per le categorie cadetti, allievi e Dir, maschili e femminili.

Il Parco di Serra San Bartolo ha tutte le caratteristiche per ospitare gare podistiche come questa e per accogliere adeguatamente le delegazioni delle scuole e gli studenti.

Il Parco di Serra San Bartolo si candida per le finali nazionali

Il sindaco ha espresso la volontà di candidare Vittoria e il Parco di Serra San Bartolo per ospitare le gare della imminente finale nazionale.

Prossime gare: la Scoglitti Race e la Vittoria jazz Run

Nel frattempo, nelle prossime settimane, sono in programma altre altre gare podistiche amatoriali: la Scoglitti Race e la Vittoria Jazz Run, che si svolgeranno rispettivamente nella frazione balneare e nel centro storico di Vittoria. Anche lo sport diventa un’opportunità per valorizzare e far conoscere da un lato la frazione rivierasca, anche in un periodo in cui non si registrano presenze turistiche e il centro storico di Vittoria, con i suoi monumenti secenteschi.

