Cambio al vertice del Dipartimento regionale Protezione civile di Ragusa

Dall’1 aprile, cambierà il vertice del Dipartimento regionale di protezione civile di Ragusa. Sarà Antonio Blandini, 60 anni modicano, che è un dirigente regionale che proviene dall’Ispettorato agrario, a prendere le redini del Dipartimento. Il dirigente uscente, Luigi Lauretta, prima di approdare in Protezione civile è stato per decenni ingegnere al Genio civile.

LAURETTA ANDRA’ IN PENSIONE TRA QUALCHE GIORNO

Lauretta che andrà in pensione quindi, tra qualche giorno, ha già riunito i dipendenti del Dipartimento regionale di Ragusa per il commiato. Nel suo discorso che chiude la sua attività lavorativa, ha evidenziato il grande lavoro fatto negli anni da tutto il team della Protezione civile impegnato in vari ambiti, in una provincia dove si lavora molto e si parla poco.

© Riproduzione riservata