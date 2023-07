Caldo record, durerà per tutta la settimana. I consigli utili per affrontare l’afa

L’Italia sta attualmente affrontando un’ondata di caldo eccezionale di origine africana, con temperature record particolarmente elevate nel Centrosud. Numerose località hanno superato o raggiunto i 40°C, con punte anche superiori, come ad esempio i 46-47°C nell’area tra Mazara del Vallo e Sciacca in Sicilia e quasi 43°C a Caltanissetta. Anche la Sardegna ha sperimentato temperature estreme, con punte di 45-46°C nel Campidano-Inglesiente e quasi 43°C a 600 metri di quota nel Nuorese.

PERCHE’ QUESTO CALDO ECCEZIONALE?

Questa anomala ondata di caldo è causata dall’azione di una cupola di calore intensa, alimentata da un potente anticiclone africano che surriscalda l’aria già calda proveniente dal Nord Africa. Questa situazione è esasperata dai cambiamenti climatici, che hanno aumentato la frequenza di ondate di caldo intenso nel Mediterraneo.

La situazione di gran caldo dovrebbe continuare nel Sud per buona parte della settimana, con picchi di oltre 40°C possibili fino a sabato.

COME DIFENDERSI DAL CALDO: ALCUNI CONSIGLI UTILI

Ma con il gran caldo aumentano anche i rischi per tutte le persone vulnerabili, in special modo anziani e bambini. Per questo, il Codacons ha elaborato alcuni pratici consigli da seguire per affrontare il problema dell’afa.

Bere a sufficienza: Le persone anziane tendono a disidratarsi più facilmente e avvertono meno la sete. Pertanto, è importante bere almeno due litri di acqua al giorno, anche se non si ha sete, distribuendoli in piccoli sorsi e preferibilmente bevendo a temperatura ambiente o leggermente fresca (11-15 gradi). Alimentazione: Optare per pasti leggeri e frequenti, privilegiando frutta fresca e verdura cruda. Evitare cibi ricchi di grassi, fritture e cibi salati. I gelati e i sorbetti possono essere consumati per rinfrescarsi. Ventilazione in casa: Mantenere la casa ben ventilata durante le ore fresche e utilizzare ventilatori o condizionatori d’aria, regolati a una temperatura tra 23 e 26 gradi, nelle ore più calde. Evitare correnti d’aria e sbalzi di temperatura. Evitare uscite nelle ore più calde: Restare al chiuso durante le ore più calde, evitando l’esposizione diretta al sole. Indossare abiti adeguati: Utilizzare abiti in fibre naturali come cotone e lino, di colore chiaro e larghi, per evitare di trattenere il calore. Indossare un cappellino per proteggere la testa dal sole. Bagnarsi spesso: Utilizzare acqua per rinfrescarsi, come fare una doccia o immergersi in piscina o al mare. Prestare attenzione ai sintomi di colpo di calore: Se si avverte mal di testa, debolezza, sensazione di svenimento, crampi, vista annebbiata o febbre, è importante chiedere subito aiuto medico e raffreddare il corpo. Non restare soli: Cerca di avere compagnia o chiamare i propri familiari, e considera la partecipazione a ritrovi o attività organizzate per anziani. Vacanze: Se possibile, scegliere destinazioni in collina, dove l’aria è più secca e la temperatura è più bassa rispetto alla pianura.