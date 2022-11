Calcio: partita Vittoria-Gela, si prevede il sold-out

Si dice in gergo ‘il pubblico delle grandi occasioni’. Per l’attesa partita di domenica pomeriggio, Vittoria-Gela, si va oltre. Si prevede il Sold Out. Tutto esaurito. La società ha messo a disposizione tutti i tagliandi a disposizione per permettere ai tifosi di essere presenti allo stadio e tifare i colori della città di Vittoria. Dalla tribuna centrale alla curva ‘Turi Ottone’, sono tante le richieste di biglietti d’ingresso, che arrivano in società, per assistere alla gara. La dirigenza preposta sta facendo di tutto per assolvere alle numerose richieste. Prevendita fino a sabato ore 19 e botteghino aperto dalle 9 di domenica. Anche dalla prevendita per il settore ospiti arrivano numeri importanti.

“La città sta rispondendo con grande affetto al ‘richiamo’ dell’evento che per noi rappresenta un momento sportivo e anche un momento dedicato alla città, che sta apprezzando il lavoro ed i sacrifici di questa dirigenza”. E’ il Presidente, Toti Miccoli, a parlare a poche ore dal fischio d’inizio. “Siamo felici che tutta la città si stia stringendo alla squadra e sono certo che darà la spinta necessaria per ottenere i tre punti. Sono anche orgoglioso dei ragazzi per come stanno affrontando questo momento con tanta professionalità. E sono certo che la loro esperienza sarà determinante per gestire il momento che la squadra sta attraversando. Spero sarà una serena giornata di calcio e che i tifosi possano assistere ad un evento sportivo di alto livello senza alcun problema di ordine pubblico”.

Info e prezzi per i tagliandi in prevendita:

• Tribuna Marinelli (7 euro)

• Tribuna Monti (5 euro locali e ospiti)

• Curva Turi Ottone (5 euro)

• Curva Turi Ottone (3 euro per i ragazzi dai 15 ai 25 anni)

Sarà possibile acquistare i tagliandi in prevendita fino a sabato 5 novembre ore 29 presso i seguenti punti vendita a Vittoria:

Eurobet via G. Iacono n. 141

Pizza Bon via Garibaldi n. 190

Inestasy via Roma n. 217

Bar Stazione Li Calzi (Zona Stazione)

Stanleybet Via Adua n. 151/A

(Di fronte al cinema Golden)

(Di fronte al cinema Golden) Bar Decor via cacciatori 419

Sarà possibile acquistare i biglietti del settore ospite (816 posti disponibili) SOLO in prevendita per motivi di ordine pubblico. Il punto vendita a Gela è il seguente:

Sportwear by Sicil Coppe

Via P.A. Terranova n. 8 Gela, costo biglietto € 5

Prevendita fino a sabato ore 19 e botteghino aperto dalle 9 di domenica. Ingresso gratuito per Under 14 esclusivamente in Curva. Ingresso in ogni settore dello stadio per i possessori della tessera sostenitore.