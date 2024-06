Calcio a sei: torneo over 40 a Pozzallo

È stato un grande successo il torneo provinciale over 40 di calcio a sei, tenutosi a Pozzallo e promosso dall’Asd Young sotto la direzione di Francesco Iaci e l’egida del comitato provinciale Csen. Tre squadre hanno partecipato a questa prima edizione: una di Scicli, una di Santa Croce e, ovviamente, i padroni di casa pozzallesi.

Le squadre hanno dimostrato grande sportività e competenza durante le gare del torneo, ma sono stati i padroni di casa di Pozzallo a prevalere, ricevendo il premio davanti a un pubblico folto e caloroso, che ha applaudito con entusiasmo tutte le squadre partecipanti.

L’evento ha rappresentato un importante momento di aggregazione e divertimento per tutti i partecipanti, dimostrando ancora una volta come lo sport possa unire persone di tutte le età in un contesto di amicizia e rispetto reciproco.

