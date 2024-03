Cade in moto sulla Maremonti, muore un giovane di Palazzolo, Gabriele Vitolo

Un giovane di 27 anni, Gabriele Vitolo, e’ morto a seguito di un incidente avvenuto nella serata di ieri sulla Maremonti, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua moto.

Il sindaco di Palazzolo, Salvatore Gallo, che conosceva la vittima, ha espresso parole di cordoglio per il giovane: “Quando ti sei fatto male, a farti le prime carezze e confortarti perche’ tu questa terra non la volevi lasciare, era il tuo papa’. Ragazzo mio siccome io credo che la vita non finisca su questa terra, ogni tanto quando ti ricordi di me mandamelo quel tuo sorriso birichino”.

© Riproduzione riservata