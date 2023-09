Cacciava abusivamente ad Acate con un fucile a canne mozze: arrestato pregiudicato

Un pregiudicato di 53 anni è stato arrestato dalla polizia di Vittoria per possesso illegale di armi e trasporto abusivo di armi. L’uomo, originario di Caltanissetta aveva numerosi precedenti per associazione a delinquere di tipo mafioso e possesso illegale e trasporto abusivo di armi ed è stato beccato in contrada Chiappa, nel territorio di Acate, mentre si trovava a cacciare. Gli spari erano stati uditi dalla squadra venatoria della Polizia Provinciale di Ragusa, che aveva richiesto immediatamente l’intervento di una pattuglia delle Volanti per ispezionare la zona.

L’uomo è stato preso individuato e lo hanno trovato armato di un fucile con canne mozzate. Una volta scoperto, ha tentato di fuggire gettando l’arma, ma è stato prontamente fermato e portato in Commissariato.

L’ARMA E L’ARRESTO

Dai successivi accertamenti della Polizia, è emerso che l’uomo deteneva illegalmente l’arma proprio a causa dei suoi gravi precedenti e non era autorizzato a possedere un permesso di porto d’armi. Inoltre, gli esami della Polizia Scientifica hanno rivelato che si trattava di un’arma clandestina alterata, con il numero di serie abraso.

E’ stato quindi arrestato e condotto presso la sua abitazione a Niscemi, dove rimarrà agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il fucile calibro 12 con canne mozzate, completamente funzionante, è stato sequestrato dalla Polizia per ulteriori indagini. Sarà esaminato per cercare di risalire al legittimo proprietario tramite la matricola e verranno condotte prove balistiche per verificare se sia stato utilizzato in azioni criminali.

Inoltre, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per l’esercizio abusivo dell’attività venatoria.