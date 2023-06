Cacciatori che puliscono il territorio: a Comiso, rimossi centinaia di kg di rifiuti in contrada Giardinella

Dal 22 al 30 aprile, durante la settimana dedicata alla Giornata Mondiale della Terra, la Fondazione UNA (Uomo, Natura, Ambiente), in collaborazione con associazioni venatorie del territorio italiano, ha dato il via alla seconda edizione dell’Operazione Paladini del Territorio. Il progetto ha visto impegnati cacciatori e cittadini per il recupero e il ripristino delle zone inquinate. E’ stato il mondo venatorio a contribuire in modo attivo alla formazione e progettazione dell’inziativa, un modo attivo per prendersi cura del territorio circostante.

In provincia di Ragusa ha partecipato al progetto la sezione Enalcaccia di Comiso. Il progetto, che aveva un respiro regionale, ha permesso di raccogliere in totale 800 kg di Rifiuti.

I RIFIUTI RACCOLTI A COMISO

La sezione U.N. Enalcaccia P.T. di Comiso, è intervenuta nelle zone di contrada Giardinella: qui, sono stati raccolti centinaia di kg di rifiuti. All’iniziativa hanno partecipato circa 25 volontari.

A livello nazionale la seconda edizione dell’Operazione Paladini del Territorio ha raddoppiato i risultati raggiunti nel 2022, contribuendo a rimuovere oltre 40 tonnellate di rifiuti dall’ambiente grazie al coinvolgimento di oltre 130 sezioni venatorie, per un totale di oltre 4000 persone impegnate in tutto il territorio italiano nel corso dell’ultima settimana di aprile.