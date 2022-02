Bullismo: 4 istituti di Ragusa utilizzano app

Sono piu’ di 400 gli Istituti Scolastici in Italia che hanno scelto la App Convy School, la prima per prevenire bullismo e cyber bullismo che garantisce la totale riservatezza ai referenti scolastici e agli studenti che denunciano. La maggioranza delle scuole aderenti al progetto – in tutto 68 – si trova in Sicilia (18%): in prevalenza a Caltanissetta (11), Palermo ed Enna (10), Messina (9), Siracusa (8) e Trapani (7).

E ancora: Catania (5), Agrigento e Ragusa (4) Le scuole aderenti al progetto possono beneficiare di un anno di trial gratuito della App, che viene scaricata e installata su una postazione dedicata – un Pc collocato in segreteria o in un’aula presidiata – che consentira’ ai referenti scolastici anti-bullismo di ricevere i messaggi di alert e di denuncia sia dei ragazzi vittime di bullismo, che degli eventuali testimoni.

Fra i partner del progetto Convy School figurano: Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Lega Pro, Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile, Federazione Italiana di Atletica Leggera, Fondazione Torino Wireless, F.I.R. Italia (Federazione Italiana Rugby)