Brutto incidente, giovane perde il controllo dello scooter a Marina di Acate: trasferito stamani a Catania

Un grave incidente stradale si è verificato stanotte a Marina di Acate. Per cause ancora in fase di accertamento, un giovane di 22 anni, acatese, ha avuto un incidente autonomo mentre si trovava a bordo del suo scooter. Il sinistro si è verificato intorno alle 4 del mattino.

IL TRASFERIMENTO A CATANIA

Dopo aver perso il controllo del mezzo, il giovane ha sbattuto contro un muro di cemento lungo la Sp 31. E’ stato trasportato dal personale del 118 al Guzzardi di Vittoria. Stamani, a causa di un edema cerebrale, è stato disposto il trasferimento all’ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti i carabinieri. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.