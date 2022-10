Brutto incidente a Modica, ferito ragazzo in scooter

Brutto incidente a Modica, in via Sacro Cuore, all’altezza della rotonda di “Idea Moda”. Per cause ancora in fase di accertamento, è rimasto coinvolto un ragazzo a bordo di uno scooter.

Non si conoscono le condizioni del ragazzo, sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, non è stato reso noto se si tratti di un incidente autonomo, causato magari dal manto stradale scivoloso a causa della pioggia, o di altro.

Un altro incidente si è verificato anche all’altezza dell’ultimo cavalcavia dello scorrimento veloce Modica-Pozzallo.

foto: repertorio