L’Argentina è sotto choc per una grave emergenza sanitaria: 87 pazienti sono morti in diversi ospedali del Paese dopo aver ricevuto un medicinale contaminato da batteri. Il caso ha già scatenato un’inchiesta giudiziaria di ampia portata. Secondo quanto dichiarato dal giudice Ernesto Kreplak al quotidiano La Nación, i decessi si sono verificati in ospedali delle […]
Brusco cambiamento meteo. La domenica di agosto che non ti aspetti
17 Ago 2025 12:04
*Tempo Italia.it* <www.tempoitalia.it/> ha diffuso un nuovo aggiornamento sull’evoluzione del tempo. Siamo alla vigilia di un cambiamento delle condizioni *meteo*, finalmente, ovvero di una rottura dell’*immenso promontorio* di *alta pressione africana* che interessa anche l’*Italia*, generando un’*ondata di calore*.
Un’ondata di calore che si sta manifestando anche sui *mari*, dove è presente un’*onda di calore marino*.
Nel corso della giornata di *domenica* e anche di *lunedì* si assisterà a una condizione di *instabilità atmosferica* che andrà a degenerare soprattutto nelle o*re pomeridiane*, con lo sviluppo di *nubi imponenti* che daranno luogo a *temporali* distribuiti in maniera sparsa, i quali potrebbero assumere anche *forte intensità* ed essere accompagnati da *grandinate*. Inoltre, si potrebbero verificare *nubifragi* che, come abbiamo visto in alcune località di *montagna* e non solo, possono causare seri disagi.
Molta attenzione è necessaria per i *colpi di vento*, soprattutto se ci si trova vicino agli *alberi*, in quanto essi risultano estremamente vulnerabili alle *raffiche orizzontali* tipiche del *downburst*, vento del temporale. In alcune località si potrebbero avere anche *grandinate* con chicchi di grosse dimensioni.
Ma ecco che verso il *19-20 agosto*, ovvero tra *martedì* e soprattutto *mercoledì*, avremo l’arrivo di una situazione atmosferica nuova: una *bassa pressione* con una *perturbazione estiva* che andrà a impattare soprattutto sulle *regioni settentrionali italiane*, innescando una fase di *maltempo diffuso* con temporali distribuiti in modo irregolare, alternati a *schiarite*, ma del tutto temporanee. Ricordo che siamo in *estate*, quindi i fenomeni si distribuiscono spesso in maniera discontinua e, inoltre, non hanno mediamente lunga durata.
Fenomeni che potrebbero essere, come detto, di una certa consistenza soprattutto sulle *regioni settentrionali*, ma anche su *Toscana*, *Umbria*, *Marche* e persino *Lazio*. La situazione meteo tenderà a degenerare poi anche più a sud: potrebbe essere colpita parte della *Sardegna* e forse anche la *Campania*, quindi successivamente l’*Abruzzo* e il *Molise*.
Come dicevo, un fenomeno atmosferico a cui bisogna prestare particolare attenzione è quello della *grandine*, che potrebbe cadere con *chicchi di notevole spessore*, causando danni non solo in ambito agricolo ma anche ai beni, in particolare alle *auto*.
Si avrà poi un forte abbassamento delle *temperature*, soprattutto sulle *regioni settentrionali* come prima fase: qui la colonnina di *mercurio*, a causa dei *temporali* e delle *precipitazioni*, in alcune località potrebbe scendere anche di *10 °C* nei valori massimi, se non addirittura oltre.
Questa domenica al *Sud* e in *Sicilia* il cielo si presenta *irregolarmente nuvoloso*, con rovesci e temporali distribuiti a macchia di leopardo. I fenomeni, specie nel pomeriggio, potranno raggiungere *elevata intensità*, dando luogo a *nubifragi improvvisi*, *venti impetuosi* e possibili *grandinate*. Anche in questo caso, la situazione tenderà a migliorare in serata.
Le *temperature* continueranno a risultare elevate, con valori compresi tra *36 e 38 °C* su *Sardegna, Toscana, Puglia e Basilicata*. Il caldo sarà accompagnato da una *forte sensazione di afa* in gran parte delle pianure italiane.
Nella giornata di *lunedì 18 agosto 2025*, il tempo si manterrà in genere *poco nuvoloso* al mattino, ma nel corso delle ore aumenteranno le nubi con *temporali diffusi* sulle *Alpi* e *Prealpi*, che potranno estendersi anche alle alte pianure del Nord, con il rischio di *nubifragi* e *grandine*. Anche le zone montuose dell’*Appennino centro-meridionale*, il *Lazio*, le aree costiere della *Campania*, la *Puglia* e la *Calabria* potranno essere interessate da temporali. Le *due Isole Maggiori* presenteranno nuvolosità variabile con temporali nelle aree interne, talvolta di forte intensità.
Per *martedì 19 agosto 2025*, si attende un’Italia nuovamente segnata dall’instabilità. *Alpi e Prealpi* saranno le aree più colpite dai temporali, con possibili sconfinamenti sulle pianure settentrionali verso sera. Non mancheranno fenomeni anche sulle regioni del versante *tirrenico*, mentre al *Centro-Sud* i temporali avranno carattere prevalentemente diurno. Su *Sicilia* e *Sardegna*, attesi rovesci pomeridiani nelle aree interne.
Le giornate di *mercoledì 20 e giovedì 21 agosto 2025* vedranno un *sensibile peggioramento* delle condizioni meteo su gran parte della Penisola, a causa del transito di una perturbazione più organizzata che colpirà con maggiore forza le regioni settentrionali. Qui sono attesi *temporali violenti*, accompagnati da *grandinate, nubifragi isolati e forti raffiche di vento*. L’instabilità sarà più marcata nelle ore pomeridiane sui rilievi e in serata in *Pianura Padana*. Il clima subirà un *calo termico evidente*, soprattutto al Nord, dopo i giorni di caldo afoso, con un abbassamento sensibile delle temperature legato alla diffusione dei temporali. *(* *TEMPOITALIA.IT* <www.tempoitalia.it/>*)* Foto Marina di Ragusa tratta da Ragusa.online
[image: image.png]
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it