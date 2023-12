Borse di studio per 62.500 euro per i giovani studenti meritevoli figli dei dipendenti Ergon

La società Ergon ha premiato nuovamente i giovani con borse di studio per i meriti scolastici ottenuti dai figli dei collaboratori. In questa 16ª edizione, Ergon ha assegnato un totale di € 62.500 in 48 borse di studio, suddivise per scuole primarie (13 premi da € 500), secondarie di primo grado (18 premi da € 1.000) e secondarie di secondo grado (15 premi da € 2.000). In aggiunta, sono stati conferiti due premi per la laurea, uno da € 3.000 per la laurea di primo livello e uno da € 5.000 per la laurea di secondo livello.

LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

La cerimonia di premiazione si è svolta online, consentendo a tutti i premiati di partecipare attivamente. La Responsabile Marketing di Ergon, Concetta Lo Magno, ha sottolineato l’importanza di dedicarsi al raggiungimento degli obiettivi personali, incoraggiando i giovani a essere audaci e determinati.

Dopo la presentazione dei nomi dei vincitori attraverso un video, sono stati consegnati i premi. A premiare i ragazzi sono intervenuti il presidente di Ergon, Paolo Canzonieri, insieme a consiglieri, direttori e responsabili aziendali.

La cerimonia è stata un momento carico di emozioni, evidenziando l’importanza di riconoscere il valore personale e di perseguire costantemente i propri sogni. I genitori hanno espresso gratitudine per il sostegno economico ricevuto, ma anche per l’attenzione e il supporto offerti dall’azienda a tutti i dipendenti.

Gli studenti premiati sono stati elencati per ciascuna categoria scolastica: scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, laurea triennale e magistrale.