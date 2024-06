Boom Festa della Musica a #Ragusa: straripante successo. FOTO GALLERY

La Festa della Musica 2024 si è conclusa ieri sera a Marina di Ragusa, segnando la conclusione di tre giorni di celebrazioni musicali che hanno visto una larghissima partecipazione. Dopo il successo a Ragusa Superiore (venerdì) e a Ragusa Ibla (sabato), la chiusura dell’evento ha trasformato la località balneare in un vivace palcoscenico all’aperto, attirando migliaia di persone desiderose di godersi le esibizioni musicali.



Complessivamente la tre giorni ha visto la partecipazione di 45 band e oltre 200 artisti. La prima serata ha animato il centro storico di Ragusa Superiore con le note di numerose band, creando un’atmosfera di gioia e coinvolgimento che ha attirato una folla numerosa e festante. Il giorno seguente, il 22 giugno, Ragusa Ibla ha ospitato una serie di esibizioni nei suoi suggestivi scenari barocchi, con tantissimi artisti che hanno regalato momenti indimenticabili. Conclusione praticamente in riva al mare ieri con una serie di concerti che hanno visto esibirsi Venerando e Ditommaxxi DJset, Black Bayou, Pablo Band, Good Time S, Simone Liuto. I Timidi, Sunny Small Combo, Revolution Blues Band, Son of Zion e Strike Band, Civica di Modica, The Biscuits Out Machines, Back in Hell e Otto Rock Band.



Un evento speciale è stata la “Pattinata Sonora” dei Rollers Ragusa, che ha aggiunto un tocco di dinamismo alla serata, coinvolgendo i partecipanti in una gioiosa parata musicale sul lungomare. L’iniziativa è stata promossa da Sicilia Event insieme al Comune di Ragusa, al CCN Tre Ponti, al CCN Antica Ibla e alla Proloco Mazzarelli, con il sostegno di numerosi sponsor, tra cui Td Car, Sisifo, Remax Platinum, Porto Turistico di Marina di Ragusa, Despar Sicilia, Aia Servizi, Igiene&Vanità, 3D Italy e il supporto media di MediaLive.



La Festa della Musica 2024 a Ragusa attraverso la musica ha unito le persone creando momenti di gioia e armonia. Una tre giorni di pura magia musicale. Si guarda già al prossimo anno pronti a celebrare nuovamente la potenza universale della musica. Intanto foto e video di questa edizione sono già online sui canali social.

