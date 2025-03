Boom di redditi a Ragusa, ma i soldi valgono meno: il paradosso in Sicilia

Redditi dei nuclei familiari, una notizia buona e una cattiva per i ragusani. Nel biennio 2021-2023 sono cresciuti del 12,13%, addirittura meglio del Nord-Est, arrivando alla media di 17.653,46 euro l’anno, secondo in Sicilia, dietro soltanto a quello di Messina, più alto di quasi 165 euro.

Secondo l’elaborazione di Unioncamere – Centro studi delle Camere di Commercio e Istituto Guglielmo Tagliacarne su dati Istat, la nostra provincia si posiziona al 78.mo posto su base nazionale e al 29.mo posto per percentuale di crescita. Il problema è che i redditi delle nostre famiglie sono cresciuti meno dell’inflazione registrata nello stesso periodo, pari al 14,9%. Da una parte le famiglie iblee guadagnano di più, ma i loro redditi restano sotto il caro vita schizzato in alto negli ultimi anni.

Meglio della media del Sud Italia

La provincia di Ragusa riesce comunque a fare meglio della media del Sud Italia, pari a 17.141 euro l’anno, mentre, a sorpresa, sono i redditi familiari del Centro a fissare il dato più alto tra le macro regioni, con 23.112 euro l’anno contro i 23.062 € del Nord.

Precedute Catania e Palermo

Nell’Isola, Ragusa precede Catania (17.316,32), Siracusa (17.307,24 euro) e Palermo (17.078,38 euro di reddito medio per nucleo familiare). Ultima in Sicilia è Agrigento con 14.802,30 € l’anno, terzultima fra tutte le province italiane.

In Italia

La provincia di Milano detiene ancora saldamente il primato dei redditi familiari. Alla fine del 2023 infatti risultavano disponibili 34.885 euro all’anno per ogni nucleo. L’ultima posizione della graduatoria fatta su tutte le 107 province è invece occupata da Foggia, con 14.554 euro per famiglia, una cifra 2,5 volte inferiore rispetto a quella del capoluogo lombardo. Il podio della ricchezza in Italia resta invariato: dietro Milano, ci sono Bolzano e Monza. Dalle tabelle si ricava che al secondo posto della graduatoria si trova Bolzano con 31.160 euro e al terzo Monza e Brianza, con 29.452 euro. Le prime tre posizioni sono le stesse del 2021. In fondo alla classifica troviamo penultima Caserta con 14.683. Il reddito complessivo disponibile delle famiglie italiane è stimato in 1.319 miliardi di euro, con un incremento dell’11,3% rispetto alla fine del 2021, un incremento non sufficiente a compensare l’inflazione di periodo di osservazione, pari al 14,9%.

Province

Le province con il maggiore incremento percentuale del reddito sono Sondrio (+16,9%), Belluno (+15,4%) e Imperia (+15,1%). Le due peggiori sono Trieste, che fa segnare un leggero +5,9% e Pordenone con +7,8%. Al terzultimo posto Livorno, con +8,2%. Il miglior incremento di classifica è quello di Belluno, che guadagna ben 10 posizioni, esattamente quante ne ha perse Pordenone.

