Bollette “pazze” a Modica: Assoutenti apre uno sportello acqua per la verifica delle bollette idriche

Assoutenti in provincia di Ragusa apre uno “sportello acqua” per dar seguito ai numerosi reclami telefonici e telematici riguardanti le bollette idriche recentemente inviate da Iblea Acque, l’associazione ha deciso di attivare un apposito sportello acqua. Questo sportello ha l’obiettivo di raccogliere le lamentele dei cittadini e di verificare, bollette alla mano, eventuali anomalie nel sistema di fatturazione del servizio idrico, compresi i metri cubi di acqua addebitati rispetto a quelli effettivamente consumati.

Gli utenti interessati possono collegarsi al sito internet www.assoutentiprovinciadiragusa.it per trasmettere le proprie bollette direttamente via web. In alternativa, possono telefonare ai recapiti dell’associazione o recarsi di persona allo sportello.

L’obiettivo di Assoutenti

Assoutenti della provincia di Ragusa invita inoltre il gestore Iblea Acque a sospendere qualsiasi azione di recupero crediti fino a quando non avrà fornito tutti gli opportuni chiarimenti agli utenti che ne abbiano fatto richiesta riguardo alle bollette emesse.

L’associazione ricorda che il servizio idrico integrato comprende diverse componenti, tra cui il servizio di depurazione delle acque reflue, il servizio di fognatura e quello di acquedotto. Tutti questi servizi devono rispettare gli standard di qualità ed efficienza fissati dalle normative europee ed interne.

