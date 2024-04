Bollette idriche maggiorate a Comiso. Si può chiedere il ricalcolo

Bollette idriche maggiorate a Comiso.

Sono stati segnalate numerose anomalie da parte dei cittadini per alcune bollette idriche troppo elevate e, in ogni caso, dei consumi anomali.

Il sindaco Schembari: “Gli errori non possono andare a danno dei cittadini”

Il comune ha deciso di correre ai ripari. I cittadini potranno inoltrare una richiesta per chiedere il ricalcolo se le letture riscontrate nel contatore sono diverse rispetto a quelle descritte in bolletta. “Sebbene i costi fissi siano minori rispetto a prima che nascesse la s.r.l – spiega il sindaco Maria Rita Schembari – nelle bollette inviate ci sono delle presunte anomalie nei calcoli effettuati”. Da qui, la decisione di chiedere il ricalcolo se I cittadini segnaleranno le anomalie. Il comune ha messo a disposizione dei moduli, disponibili anche sul sito del comune, che possono essere consegnati a mano o inviati via pec. “Già da venerdì mattina, gli uffici sono operativi, ed è stato redatto un modulo da compilare per chiedere il ricalcolo. Infine, in via eccezionale, lo sportello di Iblea Acque che abitualmente è presente a Comiso il venerdì mattina, anticiperà a lunedì 22 aprile, dalle 9 alle 13, in modo da venire incontro quanto prima possible alle esigenze dei cittadini. Non nascondiamo la polvere sotto il tappeto, nè decliniamo responsabilità qualora vi fossero quando, come in questo caso, degli eventuali errori andrebbero a danno dei cittadini”.

Anche l’opposizione si schiera al fianco dei cittadini. Le indicazioni di Gaetano Gaglio

Anche il consigliere comunale Gaetano Gaglio, esponente dell’opposizione, segnala ai cittadini quanto sta accadendo e suggerisce la prassi da seguire. “È fondamentale fare la lettura del proprio contatore e fare la foto dello stesso da allegare al modulo compilato” spiega Gaglio. Che aggiunge un’informazione. Oltre allo sportello disponibile a Comiso, che verrà anticipato a lunedì, è possibile recarsi anche negli uffici di Ragusa di Iblea Acque, che è una società consortile unica, che deve continuare a garantire la gestione pubblica.

© Riproduzione riservata