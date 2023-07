Bobo Vieri e l’estate da leccarsi le dita a Marina di Ragusa. Ecco i prossimi eventi nazionali

Marina di Ragusa e la sua spiaggia teatro della Bobo Summer Cup Padel. Il bomber è tornato in questo fine settimana per quella che, come recita il grande striscione di uno degli sponsor, sarà “l’estate da leccarsi le dita”. Giocatori ed ex giocatori gli ospiti vip di Vieri e compagna con una sorta di tour tra ristoranti e cena di gala per raccolta fondi. Vicino al porto turistico di Marina di Ragusa è stata creata l’area gioco con campi padel e spalti per gli spettatori. Tra gli ospiti Lele Adani, Luigi di Biagio, Alessandro Matri e Cristian Brocchi, Nicola Ventola.

Il Comune di Ragusa, che già negli anni scorsi ha ospitato un evento di Bobo Vieri (quella volta niente padel, che è la moda del momento, ma beach soccer), per questa edizione ha assegnato un contributo di 10 mila euro. Tanta risonanza sui social con stories e post e tante foto in giro con i vip come fossimo a Riccione o Rimini. Sorprende la quantità di sponsor presenti nel rettangolo di gioco, magliette e perfino patatine al formaggio compresi.

E’ il primo fine settimana di una serie di eventi sportivi che accompagneranno il mese di luglio lungo le spiagge di Marina dI Ragusa. Spettacolo infatti anche per il beach volley e per il rugby. Per queste altre due manifestazioni il Comune ha offerto supporto logistico. GUARDA IL VIDEO