Black Friday Sicilia: moda, elettronica e IA guidano le vendite, si stimano 250 milioni di euro di acquisti

Il Black Friday sta per arrivare e, anche quest’anno, la Sicilia si prepara a un vero e proprio boom di consumi. Secondo le stime elaborate dal Codacons, il giro d’affari complessivo tra acquisti online e nei negozi fisici potrebbe raggiungere i 250 milioni di euro, trainato sia dall’interesse per le offerte digitali sia dalla propensione dei siciliani a sfruttare le promozioni per anticipare i regali di Natale.

Circa un siciliano su due effettuerà almeno un acquisto tra Black Friday e Cyber Monday, con un tasso complessivo di interesse che si avvicina all’80% considerando anche chi deciderà all’ultimo momento. A dominare la scena saranno gli acquisti online: più di 6 su 10 transazioni si svolgeranno sulle piattaforme di e-commerce, con un valore superiore ai 150 milioni di euro.

A determinare le scelte dei consumatori sarà soprattutto il fattore prezzo, con un numero crescente di acquirenti che valuterà attentamente la reale convenienza degli sconti prima di procedere all’acquisto. Tra i prodotti più ambiti si confermano l’abbigliamento e le calzature (50% degli acquisti), l’elettronica di consumo (40%), i piccoli elettrodomestici (35%) e i prodotti per la cura personale (30%).

Un elemento innovativo caratterizzerà l’edizione 2025: l’uso sempre più diffuso dell’intelligenza artificiale da parte dei consumatori per individuare le offerte migliori, ottimizzare le spese e scegliere regali personalizzati da destinare ai propri cari.

Il Codacons sottolinea come il Black Friday non sia più solo un momento di shopping sfrenato, ma anche un’opportunità per pianificare i regali di Natale e sfruttare promozioni vantaggiose, con una forte attenzione alla convenienza e alla qualità dei prodotti.

© Riproduzione riservata