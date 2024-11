Black Friday e disservizi Pos: migliaia di utenti e commercianti in difficoltà

Gravi disservizi stanno interessando migliaia di cittadini e commercianti italiani, impedendo transazioni elettroniche tramite Pos, prelievi bancari e operazioni via home banking. La problematica è stata attribuita a un problema tecnico nella rete dell’azienda francese Worldline, e sta avendo pesanti ripercussioni soprattutto nella giornata di oggi, in coincidenza con il Black Friday, uno dei giorni più importanti per il commercio al dettaglio e online.

Entità del problema

Da due giorni gli utenti segnalano l’impossibilità di utilizzare carte di credito e bancomat per effettuare acquisti o pagamenti, coinvolgendo istituti di rilievo come Bper, Banco Bpm, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena, Intesa San Paolo, oltre ai circuiti Visa e Mastercard. Il disservizio sta generando enormi difficoltà, impedendo di fare la spesa quotidiana, rifornire di carburante i veicoli, pagare prestazioni o servizi essenziali, approfittare delle promozioni del Black Friday.

Reazioni e possibili azioni legali

Il Codacons e la Task Force Legale Tanasi Consumers hanno denunciato il grave disagio, sottolineando i danni economici subiti sia dai consumatori che dai commercianti, già messi alla prova da difficoltà economiche generali.

“I disagi sono inaccettabili, specialmente in una giornata cruciale come il Black Friday,” hanno dichiarato i rappresentanti delle due associazioni, che stanno ora valutando la possibilità di azioni legali per risarcire coloro che hanno subito perdite materiali o opportunità commerciali.

Un colpo al commercio e ai consumatori

Il problema arriva in un momento particolarmente sensibile per il settore commerciale, in cui si registra un’altissima affluenza di acquirenti, sia nei negozi fisici che online. L’impossibilità di accettare pagamenti con carte mette a rischio migliaia di transazioni, con danni significativi per i negozianti e con il rischio di alienare i consumatori.

Richiesta di intervento immediato

Codacons e Tanasi Consumers chiedono a Worldline e agli istituti bancari coinvolti di fornire spiegazioni chiare sull’origine del problema e sui tempi di risoluzione, adottare misure compensative per i cittadini e commercianti danneggiati dal disservizio, garantire sistemi di backup per evitare simili disservizi futuri.

