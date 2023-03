Biliardo: Turlà vince prima prova campionato juniores Sicilia

Paolo Turlà, atleta classe 2006 tesserato presso l’ASD Scuola Biliardo La Biglia Modica, già Campione Italiano Juniores in carica, si è aggiudicato, la 1⁰ Prova del Campionato Juniores Sicilia di carambola a 3 Sponde svoltasi nell’ASD Circolo Cultura Arte e Sport S.Croce Camerina.

La finale disputata contro Giuliano Di Gabriele è stata combattuta e vinta da Turlà all’ultima ripresa disponibile (19-18 in 40 rip).

Turlà e Ði Gabriele parteciperanno alla gara internazionale Longoni Next Gen a Garlasco dal 30 marzo al 2 aprile.