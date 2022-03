Bike: sesto posto al Gran Prix Italia disputatosi ad Anagni per Giovanni Distefano

Ha ottenuto un ottimo sesto posto al Gran Prix Italia disputatosi domenica scorsa ad Anagni, nel Lazio, Giovanni Distefano che ha difeso i colori dell’Abiomed Bike & Co. Ragusa.

L’atleta del sodalizio ibleo ha già dimostrato, nel corso di questa stagione, di essere tra le migliori promesse del futuro e quest’ulteriore piazzamento di prestigio, a livello nazionale, di fronte ai più gettonati della categoria Allievi, lo conferma. Del resto, in occasione delle ultime prestazioni in Sicilia, Distefano aveva centrato sempre una posizione sul podio.

Ora, ad Anagni, ha dato prova di essere in grande forma. Intanto, in casa Abiomed Bike & Co. Ragusa, ci si prepara per la prossima competizione, la 14esima edizione del memorial Salvatore Rametta che si correrà domenica in contrada Testa dell’Acqua, frazione di Noto.

Parteciperanno i Giovanissimi con Simone Iacono, Flavio Parisi, Alessio Campo, Paolo Alì, Nanni La Porta e Daniele Iacono e, ancora, Flavio Scivoletto, Carlo Avola, Mattia Boscarino, Simone Pluchino e Lorenzo Gualato. Sarà un primo test per mettere in evidenza i passi in avanti compiuti da questo gruppo di ciclisti.